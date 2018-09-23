10:32 | Футбол — РПЛ

Андрей Талалаев: "Дзюба - виновник поражения "Спартака" в матче с "Рапидом"

Обсудить
8

Главный тренер "Пюника"  Андрей Талалаев заявил, что нападающий "Зенита"  Артем Дзюба является косвенным виновником поражения "Спартака" в 1-м матче группового этапа Лиги Европы против "Рапида" (0:2).

- Виновник поражения "Спартака" в Вене? Это Артем Дзюба, - приводит слова Талалаева "Спорт уик-энд". - Он, пусть и неумышленно, но активно поучаствовал в эпизоде с травмой Самюэля Жиго на стадионе "Санкт-Петербург". Француз же сегодня - системообразующий игрок не только в обороне, но и во всей игре "Спартака". Да еще Массимо Каррере приходится перестраивать игру после отъезда Квинси Промеса

ГлушаковЛичную жизнь игроков не обсуждаю, но Глушаков - качественный футболист. На сегодняшний день в "Спартаке" мало игроков, которые могут проделать такой объем скоростной работы. Безусловно, молодая поросль "Спартака" перспективна, но для того, чтобы обыгрывать даже твердого европейского середнячка, коим является "Рапид", необходимы опыт и мастерство.

"Спартак" в Лиге Европы выступает в группе G вместе с "Рапидом", "Рейнджерс" и "Вильярреалом"

Все о Лиге Европы - здесь

Опрос

Должен ли Каррера подать в отставку?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

http://www.sport-weekend.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11678:andrej-talalaev-vinovnikom-porazheniya-spartaka-v-vene-stal-dzyuba&catid=9&Itemid=437

Обсудить
8
Материалы других СМИ
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19: жеребьевка для "Зенита", "Спартака" и "Краснодара"
Материалы других СМИ
Загрузка...