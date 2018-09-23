Андрей Талалаев: "Дзюба - виновник поражения "Спартака" в матче с "Рапидом"

Главный тренер "Пюника" Андрей Талалаев заявил, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба является косвенным виновником поражения "Спартака" в 1-м матче группового этапа Лиги Европы против "Рапида" (0:2).

- Виновник поражения "Спартака" в Вене? Это Артем Дзюба, - приводит слова Талалаева "Спорт уик-энд". - Он, пусть и неумышленно, но активно поучаствовал в эпизоде с травмой Самюэля Жиго на стадионе "Санкт-Петербург". Француз же сегодня - системообразующий игрок не только в обороне, но и во всей игре "Спартака". Да еще Массимо Каррере приходится перестраивать игру после отъезда Квинси Промеса.

Глушаков? Личную жизнь игроков не обсуждаю, но Глушаков - качественный футболист. На сегодняшний день в "Спартаке" мало игроков, которые могут проделать такой объем скоростной работы. Безусловно, молодая поросль "Спартака" перспективна, но для того, чтобы обыгрывать даже твердого европейского середнячка, коим является "Рапид", необходимы опыт и мастерство.

"Спартак" в Лиге Европы выступает в группе G вместе с "Рапидом", "Рейнджерс" и "Вильярреалом".

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