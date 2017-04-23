07:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Андрей Сметанин: "На 99,99 "Спартак" – чемпион, Каррера больше осечек не допустит"

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Бывший вратарь "Спартака" Андрей Сметанин выразил мнение, что после поражения от "Ростова" в матче 24-го тура премьер-лиги (0:3) команда Массимо Карреры не допустит ошибок. "СЭ" вел текстовую трансляцию поединка.

– Вы понимаете, что творится с "Зенитом"?

– После такого матча меньше всего хочется говорить о "Зените". Лучше об "Урале" скажу. Команда сыграла замечательно! Если б не судья… Но даже ввосьмером парни бились до последнего, создавали моменты и едва не сравняли счет.

– Как теперь изменится расклад в гонке за золото?

– Да никак. На 99,99 "Спартак" – чемпион. Поражение в Ростове встряхнет команду, больше таких осечек Каррера не допустит.

– А кто займет второе место?

– Мне все равно. Тем более, что ни ЦСКА, ни "Зенит" яркой игрой не впечатляют. (Александр КРУЖКОВ)

Полностью интервью Сметанина

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Besedin Dmitry

Надо как то же оправдать свой позор вот и выкручиваются как могут!

08:04

Besedin Dmitry

Еще не вечер!

08:02