Андрей Сметанин: "Спартак" просто оказался не готов к игре "Ростова"

Бывший вратарь "Спартака" Андрей Сметанин подчеркнул, что красно-белые были не готовы к выездном матчу 24-го тура премьер-лиги с "Ростовом". Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, "СЭ" вел текстовую трансляцию поединка.

– Что же стряслось со "Спартаком"?

– Он просто оказался не готов к игре "Ростова". Хотя все знают, как действует эта команда, ничего принципиально нового мы не увидели. "Спартак" слабо сыграл тактически, плюс линия обороны подвела. Все началось с первого гола. Бухаров, правда, забил с нарушением – Таски от мяча оттеснил рукой. Но даже в такой ситуации защитник должен был бороться до конца!

– В какой момент поняли, что "Спартаку" не спастись?

– Надежда умерла после удаления Глушакова. Впрочем, и до этого у "Спартака" в атаке ничего не получалось. Ни моментов, ни ударов. Лишь Ананидзе разок приложился издали. Больше вспомнить нечего. (Александр КРУЖКОВ)

Полностью интервью Сметанина