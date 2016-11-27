Андрей Синицын: "Спартак" красиво ушел со всех турниров, и им сейчас все восхищаются"

Вратарь "Краснодара" Андрей Синицын после победы над "Зенитом" (2:1) в матче 15-го тура чемпионата России отметил, что лидерство "Спартака" в чемпионате стало возможным в том числе благодаря тому, что он не выступает в еврокубках. По словам голкипера, "быкам" же, напротив, в этом плане очень тяжело, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.
– Согласны, что "Зенит" не играет во всю силу?
– Скажу, что и мы не в топе в этом смысле. "Спартак" красиво ушел со всех турниров, и им сейчас все восхищаются, какие они молодцы. При этом все забыли, что он вылетел со всех турниров. А нам тяжело, потому что мы сыграли, наверно, матчей на 10 больше, чем они, к тому же, много травм.
– Вы не играли с "Зальцбургом", но можно ли сказать, что "Зенит" и "Зальцбург" – это совсем разные команды по уровню?
– "Зальцбург" – это очень квалифицированная команда. С такими сложно, потому что они реально не дают играть, навязывают борьбу, ритм, которого нет в чемпионате России.
Странник-777
Заныли... Футболисты играют за сезон 30 игр. Хоккеисты в НХЛ под сотню. Ребята отрабатывают свои деньги. Пусть кто-то скажет, что за матч хоккеисты выкладываются меньше, чем футболисты... Привыкли получать миллионы и "напрягаться" раз в неделю... Поиграйтека через день на второй... балеруны.
02:09
Тони Старк
Джин Грин Так почему тогда Спартак не обременен еврокубками?Может потому,что не Синицын неудачник,а футболисты Спартака неудачники?Хорошо так освободить график игр и играть в одном турнире в свое удовольствие,но при это попадая в ЛЧ пользоваться благами рейтинга страны завоеванными Зенитом,ЦСКА тем же Краснодаром при этом самим в этот рейтинг очки не принося!То есть получается,одни зарабатывают коэффициент,а Спартак его год за годом разбазаривает?Не красиво так то!
01:57
Тони Старк
Бен Ричардс Тебе не про Краснодар,а про Спартак сказали!Краснодар то как раз и борется за весну,за еврокубок,за рейтинг страны,а Синицын сказал только,что Спартак красиво самоустранился из всех соревнований кроме одного или это не так?Про деньги ты пишешь,а Спартаку деньги не нужны?Рейтинг клуба,про рейтинг страны я не спрашиваю!Просто четыре клуба играют в насыщенном графике,а Спартак в лайтовом режиме имея неделю на подготовку к матчу,а потом хвастается мол смотрите какая у нас игра,какие мы молодцы!А играли бы в таком режиме как Краснодар,то и усталость бы была и травмы игроков,хорошо играть раз в неделю потому что еврокубок еще осень под хвост выкинули!
01:52
Бен Ричардс
Меня поражает нытьё наших недопрофессионалов от футбола по поводу игр в еврокубках. А зачем вы все туда рвётесь каждый год? Я понимаю во времена СССР в еврокубках играли за престиж страны, а сейчас ведь играют за очень приличные деньги для клуба и за свои сверхпремиальные. Многие клубы в Европе так вообще выживают благодаря участию в еврокубках. Или для "Краснодара" доходы от участия в Лиге Европы не имеют никакого значения? Сейчас "Краснодар" снова бьется за попадание опять же в еврокубки, чтобы потом снова ныть? Так сидите себе ровно в таблице рядом с "Уфой" и не будет у вас никаких лишних матчей, а вместе сними и лишних денег.
01:16
Джин Грин
Очень симпатизирую "Краснодару" и поздравляю его с победой, но слова Синицына - это слова неудачника, а не профессионала. Что значит "красиво ушёл со всех турниров?" Можно представить, чтобы футболист из чемпионата Англии, Германии или Испании жаловался на большое количество матчей и на то как это тяжело? Стоит ли после этого удивляться низкому мастерству наших футболистов?
00:53
HAZELSAMARA
ФК "Краснодар" - 9 матчей в ЛЕ (плюс ещё три как минимум) и 2 матча в КР (плюс ещё один как минимум). "Спартак" - 2 матча в ЛЕ и 1 матч в КР. Пока что Синицын не прав - не десять, а восемь, но он будет прав где-то в марте 2017 года.
00:32
Тони Старк
Адекватно парень сказал и самое главное это правда,график Спартак разгрузил и теперь им восхищаются,а вот если бы они играли лишний матч посредине недели?А лишние матчи это не только усталость,но еще и травмы!Кстати менеджеру 78 тот что с низу,из Зенита тоже в сборную ездили трое это раз и два,а ничего что последние годы из игроков Зенита и ЦСКА сборная состояла,а вот Спартаковцев там было раз,два и обчелся?
00:18
Глеб
manager78 Не забудем так же, что ключевые игроки Спартака получали травмы в своих сборных (Промес и Зе Луиш)
00:14
manager78
Синицын бы лучше в футбол играл, а то весь сезон в запасе штаны просиживает. Ничего что Зеня и кони свалили из сборной, а 3-он из Спартака от звонка до звонка оба матча отыграли??? Думать надо прежде чем чего-то говорить.
00:07
Hrenoid
Андрей, вам никто не запрещает вылетать из всех турниров. Если так случилось - это не вина Спартака. Это их беда. Но с другой стороны, они могут спокойно готовиться к каждому матчу.
00:00
Санек555888
А мне Синицын больше нравится как вратарь чем Крисюк
23:08 27 ноября