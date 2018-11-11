Андрей Лунев: "У "Зенита" много глупых ошибок. Могли и больше пропустить"

Голкипер "Зенита" Андрей Лунев в перерыве матча 14-го тура российской премьер лиги с ЦСКА отметил, что петербуржцы допустили огромное количество глупых ошибок. Он также добавил, что не знает, с чем они связаны.

- Что случилось с командой: столько ошибок на своей половине поля и два пропущенных гола?

- Не знаю, с чем связаны эти ошибки. Причем глупые. После них были опасные моменты, могли и больше пропустить. Это не дело.

- Можно сказать, что у ЦСКА преимущество в свежести?

- Не знаю. Со стороны может и так смотрится.

ЦСКА – "Зенит": чемпионат России, РПЛ, 14-й тур, 11 ноября 2018 года, прямая трансляция матча

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