21:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Андрей Лунев: "Как отразил пенальти от Пейчиновича? Чуйка"

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Сегодня. Москва. "Локомотив" - "Уфа" - 0:1. Наставник "Локомотива" Юрий СЕМИН."Локомотив" проиграл "Уфе" в первом домашнем матче Семина после возвращения

Вратарь "Уфы" Андрей Лунев после игры 7-го тура чемпионата России против "Локомотива" (1:0) отметил важность добытой победы. Сам голкипер на 56-й минуте отразил пенальти в исполнении защитника хозяев Неманьи Пейчиновича.

– Врываюсь в премьер-лигу? Значит, не зря тренируюсь и работаю, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Лунев. – Мне дали шанс, я стараюсь доказать свою состоятельность. Волков бояться – в лес не ходить. Акинфеев тоже когда-то был молодым. Я даже чуть-чуть запоздал со своим дебютом.

Пенальти? Прыгнул вправо и отбил (смеется). Знал, что он туда пробьет, чуйка. Кроме пенальти у "Локомотива" больше не было верных моментов. Мы хорошо оборонялись, выполнили тренерскую установку, с чем я ребят и поздравляю. Дотерпели и добились важной победы.

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