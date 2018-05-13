Андрей Канчельскис: "У "Зенита" нет результата. Манчини убежал, как крыса с корабля"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис не стал акцентировать внимания на разгромной победе "Зенита" над "СКА-Хабаровск" (6:0) и покере игрока питерцев Александра Ерохина. В день игры с дальневосточниками, которая прошла в рамках 30-го тура чемпионата России, сине-бело-голубые объявили о расторжении контракта с главным тренером Роберто Манчини по обоюдному согласию сторон.

Под руководством итальянского специалиста "Зенит" впервые с 2008 года не попал в тройку призеров. Также команда в 1/16 финала Кубка России проиграла петербургскому "Динамо", а в Лиге Европы завершила выступление на стадии 1/8 финала, где уступила "Лейпцигу".

– Удивлены покером зенитовца Ерохина?

– Самое главное – результат, которого у "Зенита" нет. Манчини убежал, как крыса с корабля.

– Почему питерцы так слабо выступили?

– Ошибкой стало приглашение Манчини. Итальянец показал, что может работать исключительно с футболистами высокого уровня. С такими Хиддинк брал бронзу с "Анжи", а Моуринью работает в "МЮ".

Еще одним фактором стал уход из жизни Кости Сарсании. Он был большим человеком для нашего футбола, при нем команда очень хорошо смотрелась. Концовка чемпионата показала, что со средними и неизвестными ему игроками Манчини работать не может.

– Как считаете, результат этого сезона может привести к смене вектора при выборе тренера?

– Раньше наша тренерская школа была сильной. Капелло и Липпи конспектировали тренировочный процесс наших тренеров. Сейчас мы смотрим на Европу. Но у нас другой менталитет, понятия и люди. Мы никогда не будем играть, как немцы или бразильцы.

– Видите Семака в роли главного тренера "Зенита"?

– Почему бы и нет? Хуже точно не будет. У нас есть и свои футболисты. Просто нужно им доверять и вернуться к традициям, истории и системе, которые у нас были. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Полностью интервью Андрея Канчельскиса



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