Андрей Ещенко: "Спасибо за все, Массимо"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко поблагодарил бывшего главного тренера команды Массимо Карреру, который ранее был отправлен в отставку.

- Спасибо за все, Массимо, - написал футболист в Инстаграме. - Я всегда ценил наши взаимоотношения. Удачи в дальнейшем.

Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 года, выиграв чемпионат России и Суперкубок страны. В понедельник его отправили в отставку после того, как в воскресенье москвичи потерпели третье поражение подряд на своем поле в РПЛ, уступив в матче 11-го тура "Арсеналу" (2:3).

И.о. главного тренера красно-белых назначен испанец Рауль Рианчо.

Все о чемпионате России – здесь.