Андрей Аршавин: "В "Зенит" меня уже не пригласят"

Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин во время чествования победителей чемпионата России 2007 года на стадионе "Санкт-Петербург" отметил, что самым важным достижением для него является первое чемпионоство, а также победа в Кубке УЕФА и Суперкубке. Напомним, петербуржцы выиграли у "Сатурна" (0:1) 11 ноября 2007 года и оформили первый титул в новейшей истории.
– Самое яркое впечатление от победы на чемпионате России десять лет назад?
– Когда автобус остановился на Площади Победы, я вышел, а там – целая толпа фанатов! Обратно я чудом зашел.
– Какое достижение считаете самым важным?
– Чемпионство 2007 года, затем Кубок УЕФА, Суперкубок, а на четвертом месте покер в ворота "Ливерпулю" на четвертом месте.
– Когда вернетесь домой?
– Я дома.
– А в "Зенит"?
– Меня уже не пригласят.
– А если пригласят?
– Нет, я уже дал слово другому клубу. Но я бы с удовольствием сыграл в любом качестве и в любом возрасте на таком прекрасном стадион. (Гоша ЧЕРНОВ)
TTT-51
marksan, что значит "Шава пройденный футболист"???? Таких как он - единицы на сотни тысяч! Шава всегда адекватно оценивал свои плюсы и минусы! Характер - дерьмо, но техника, рывок и, главное, понимание игры у него были на высшем мировом уровне. Физики не хватало, а теперь скорости. Но ведь играет и забивает, пусть Казахтан и соответствует Российской ФНЛ. Интересно, а сам ты в ФНЛ способен играть? А проблемы с бабами? Так это же не твои бабы! Или он у тебя их увел, что ты советы раздаешь? :))))
18:01
marksan
Jean4____ А Полоз и Ерохин были взяты почти бесплатно - паспорт - основная мотивировка!
17:51
marksan
Serenky25____ Вы много видели хороших тренеров из бывших хороших игроков? Из последних, на вскидку, только Карпин и Шалимов! И те пока не блещут! Валера вообще мечтает вернуться в молодость - в Испанию! Было бы приятно!
17:50
marksan
Шава пройденный футболист! Ему бы со своими жёнами и детьми разобраться! Кто его видел на поле последний раз из его фанатов? Чемпионат Казахстана? Уровень ФНЛ! Там даже Павлюченко иногда отмечается! Армянский Арарат без армян!
17:46
Serenky25
Ну а если тренером? Будут про результаты интересоваться им можно про ожидания с проблемами объяснить.
17:45
Jean4
А зря. Аршавин, даже в своем нынешнем состоянии, посильнее будет Полозов, Ерохиных и прочих "паспортистов".
17:33