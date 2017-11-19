Андрей Аршавин: "В "Зенит" меня уже не пригласят"

Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин во время чествования победителей чемпионата России 2007 года на стадионе "Санкт-Петербург" отметил, что самым важным достижением для него является первое чемпионоство, а также победа в Кубке УЕФА и Суперкубке. Напомним, петербуржцы выиграли у "Сатурна" (0:1) 11 ноября 2007 года и оформили первый титул в новейшей истории.

– Самое яркое впечатление от победы на чемпионате России десять лет назад?

– Когда автобус остановился на Площади Победы, я вышел, а там – целая толпа фанатов! Обратно я чудом зашел.

– Какое достижение считаете самым важным?

– Чемпионство 2007 года, затем Кубок УЕФА, Суперкубок, а на четвертом месте покер в ворота "Ливерпулю" на четвертом месте.

– Когда вернетесь домой?

– Я дома.

– А в "Зенит"?

– Меня уже не пригласят.

– А если пригласят?

– Нет, я уже дал слово другому клубу. Но я бы с удовольствием сыграл в любом качестве и в любом возрасте на таком прекрасном стадион. (Гоша ЧЕРНОВ)