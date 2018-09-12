Андрей Аршавин: "Когда смотрю на стадион "Петровский", испытываю чувство ностальгии"

Бывший полузащитник "Зенита"​ Андрей Аршавин признался, что с ностальгией смотрит на стадион "Петровский". Ранее на нем сине-бело-голубые проводили домашние матчи.

– Петербург поменялся. Грандиозный у нас город, - цитирует 78.ru Аршавина. - Это начинаешь осознавать, когда не бываешь здесь часто. Когда ты родился в Санкт-Петербурге, для тебя Эрмитаж – это очередное здание, которое надо быстро проехать через пробки. А когда приезжаешь редко, то видишь, как красивы архитектура, каналы и Нева. Начинаешь осознавать, в каком городе ты родился.

Даже сейчас, когда смотрю на стадион "Петровский", испытываю внутри приятное чувство ностальгии. Но все мечтали о современном европейском стадионе, на котором будет собираться много зрителей.