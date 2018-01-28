Андреас Гранквист: "Уверен, вскоре, "Краснодар" станет российским топ-клубом"

Защитник и капитан "Краснодара" Андреас Гранквист сказал, что в этом сезоне постарается помочь команде занять место в первой тройке чемпионата России, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов. Летом 2018 года 32-летний швед на правах свободного агента перейдет в "Хельсингборг".

– Я решил летом вернуться домой. Испытываю огромное чувство благодарности за те пять лет, которые я провел в ФК "Краснодар", за ответственность, которую на меня возложил президент, – цитирует официальный сайт клуба Гранквиста. – Благодарю также всех игроков, с которыми мне довелось играть, тренеров и персонал клуба. И, конечно же, болельщиков, которые меня поддерживали и тепло относились ко мне и моей семье.

Вот уже 12 лет я и моя семья живем за пределами Швеции и очень скучаем по нашей родине. Мы с женой сейчас ждем второго ребенка и думаем, что лучшее место проживания для нас – это родной город Хельсингборг.

Я всегда буду помнить о времени, проведенном в Краснодаре, и очень горжусь тем, что являлся частью клуба, который растет, развивается и вскоре, уверен, станет топовым в России.

Я буду продолжать отдавать всего себя на поле за "Краснодар" в течение оставшихся десяти игр сезона, и было бы просто замечательно закончить период своего пребывания в клубе, заняв в чемпионате одно из мест, гарантирующих участие в Лиге чемпионов.

Спасибо вам всем!

Напомним, Гранквист – воспитанник "Хельсингборга". Швед выступал за первую команду "красных" с 2004 по 2007 год. В "Краснодаре" он играл с 2013 по 2018 год. На его счету 171 матч и 10 голов. Отметим, что Гранквист был назван лучшим футболистом Швеции по итогам 2017 года, прервав гегемонию Златана Ибрагимовича, получавшего эту награду с 2007 по 2016 год.

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