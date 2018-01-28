Максим Бузникин: "Гранквист – большая потеря для "Краснодара". Но незаменимых не бывает"

Глава селекционной службы "Краснодара" Максим Бузникин – об уходе из клуба защитника Андреаса Гранквиста. Сегодня "Хельсингборг" объявил о переходе капитана сборной Швеции по окончании сезона-2017/18.

– Мне нечего сказать по поводу перехода Гранквиста. Раз "Хельсингборг" официально объявил о трансфере, значит, это правда. Могу только констатировать факт, никаких деталей сообщить не могу, – сказал Бузникин.

– В текущих реалиях рынка найти замену Андреасу невозможно?

– Это большая потеря для нас. Но мы будем стараться найти ему замену. Гранквист – важный игрок для "Краснодара". Но незаменимых не бывает. (Ярослав СУСОВ)

"Хельсингборг" объявил о переходе Гранквиста из "Краснодара" //

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