Анатолий Тимощук: "9:3 с "Динамо" стало отправной точкой в истории "Зенита"

Бывший капитан "Зенита" Анатолий Тимощук рассказал о дебютном сезоне в составе питерского клуба. Украинский хавбек перешел в "Зенит" в 2007 году, в том же сезоне питерцы впервые в истории выиграли чемпионат России.

- Тот сезон получился очень тяжелым, нервным, - цитирует официальный сайт УЕФА Тимощука. - В начале чемпионата у нас трижды менялся капитан. Первые матчи были не очень яркие, наша игра не впечатляла. Были проблемы с достижением нужного результата. В итоге была организована встреча с руководством. Президент, капитан и лидеры команды обсудили ситуацию. К счастью, вскоре случился кубковый матч с "Динамо". Игра была феерической, мы победили со счетом 9:3. Это и стало отправной точкой в истории "Зенита", который позже добился четырех важнейших побед не только в рамках своей истории, но и в истории российского футбола.

- Когда вы перешли в "Зенит", командой руководил известный голландский специалист Дик Адвокат. Как складывались ваши отношения?

- Очень хорошо. Это хороший специалист. Команда работала с наставником как единое целое. Мы выполняли все, что от нас требовалось и на тренировках, и в матчах. В то же время коллектив дополнял наставника. Именно это и стало главной причиной нашего успеха.

- Каковы были главные козыри команды Адвоката?

- Наша сила была в атаке. Мы очень уверенно шли вперед. Наша схема 4-3-3 с тремя нападающими и тремя хорошими полузащитниками в центре поля оказывала огромное давление на соперников. Даже теряя мяч в атаке, мы очень быстро его возвращали. Мы играли агрессивно, и это приносило результат, под соперников мы не подстраивались. Неважно, с кем мы играли, с "Баварией", "Вильяреалом" или "Манчестером", мы показывали свой футбол, который приносил нам результат.