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18:49 | Футбол — РФПЛ

Анатолий Мещеряков: "Выход Ротенберга? Тренер знает, что все, кто сидит на скамейке, должны играть"

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Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после победы в домашнем матче 12-го тура чемпионата России над "Динамо" (3:0) оценил выход защитника Бориса Ротенберга на замену на 82-й минуте встречи.

- Как оцените выход Ротенберга?

- Нормальное решение тренера. Насколько я знаю, футболист хорошо показывает себя на тренировках. Все выходят. Турнир длинный. Играть надо через два дня. И молодежь выходит. Все те, кто сидит на скамейке, должны играть. Тренер об этом знает. К декабрю выйдут Ари и Чорлука. Мы еще усилимся.

- Как вам игра Фернандеша? Он в отличной форме, не правда ли?

- Надеюсь, это 85 процентов его уровня. А когда выйдет на сто процентов, то многое еще нам покажет. (Ярослав СУСОВ)

Трансляция матча "Локомотив" - "Динамо"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 12-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

если Сёмин не будет выпускать Ротенберга - сразу же отправится в отставку. молодёжь. в 31 год.

18:54