Анатолий Мещеряков: "В вопросе контракта Миранчука проблема в третьей стороне"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков отметил желание клуба сохранить полузащитника Алексея Миранчука. Ранее сообщалось, что в услугах хавбека заинтересован "Рубин". Контракт 21-летнего россиянина с московской командой истекает летом этого года.
– По Миранчуку есть новости?
– Мы заинтересованы в том, чтобы он остался у нас. Но главное, чтобы не вмешивалась третья сторона.
– Она по-прежнему вмешивается?
– Не хотел бы конкретизировать. Но проблема именно в третьей стороне.
– Миранчук готов пойти на те условия, которые ему предлагает "Локомотив"?
– Как я уже сказал, все вопросы сейчас к третьей стороне. Но и игрок иногда сам должен думать о своем будущем.
– На сегодняшний день есть конкретное предложение от "Рубина" по Миранчуку?
– Не комментирую.
– Не боитесь, что он в итоге уйдет от вас свободным агентом?
– Понимаете, люди разыгрывают какую-то карту. Мол, быстрее принимайте решение по Миранчуку, иначе потом он уйдет свободным агентом.
– Это не так?
– Не совсем так. Люди забывают, что игрок молодой. В соответствии с правилами, нашими футбольными нормами клубу, который вырастил футболиста, положена определенная компенсация. И в данном случае эта компенсация существенная. Цифры озвучивать не буду. Так что кто-то специально вбрасывает информацию о том, что надо закрывать этот вопрос. Это опять же третья сторона. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Ботаникум
"Призрак Селюка" бродит по футбольной Европе и заодно баламутит просторы заснеженного "росфутболллллля"! Забодали эти "ТРЕТЬИ СТОРОНЫ", как и "рубиноватые" хитроумцы!
20:08