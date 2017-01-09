Анатолий Мещеряков: "В вопросе контракта Миранчука проблема в третьей стороне"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков отметил желание клуба сохранить полузащитника Алексея Миранчука. Ранее сообщалось, что в услугах хавбека заинтересован "Рубин". Контракт 21-летнего россиянина с московской командой истекает летом этого года.

– По Миранчуку есть новости?

– Мы заинтересованы в том, чтобы он остался у нас. Но главное, чтобы не вмешивалась третья сторона.

– Она по-прежнему вмешивается?

– Не хотел бы конкретизировать. Но проблема именно в третьей стороне.

– Миранчук готов пойти на те условия, которые ему предлагает "Локомотив"?

– Как я уже сказал, все вопросы сейчас к третьей стороне. Но и игрок иногда сам должен думать о своем будущем.

– На сегодняшний день есть конкретное предложение от "Рубина" по Миранчуку?

– Не комментирую.

– Не боитесь, что он в итоге уйдет от вас свободным агентом?

– Понимаете, люди разыгрывают какую-то карту. Мол, быстрее принимайте решение по Миранчуку, иначе потом он уйдет свободным агентом.

– Это не так?

– Не совсем так. Люди забывают, что игрок молодой. В соответствии с правилами, нашими футбольными нормами клубу, который вырастил футболиста, положена определенная компенсация. И в данном случае эта компенсация существенная. Цифры озвучивать не буду. Так что кто-то специально вбрасывает информацию о том, что надо закрывать этот вопрос. Это опять же третья сторона. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Мещерякова