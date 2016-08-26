Анатолий Мещеряков: "Семин умеет готовить молодежь. А о Бердыеве сейчас говорить нет смысла"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков - о назначении Юрия Семина на пост главного тренера команды.
- По поводу того, как велись переговоры с Юрием Павловичем, вам лучше расскажет президент клуба. Я же считаю, в рамках выбранной "Локомотивом" стратегии Семин - тот специалист, который умеет готовить и уже подготовил большое количество молодых футболистов. Такая задача будет стоять перед ним.
- Бердыев являлся главной альтернативой Семину?
- Сейчас уже не имеет смысла говорить о других кандидатах. Рассматривались разные кандидатуры, но сейчас уже это обсуждать некорректно. Хочу подчеркнуть следующее: весь нынешний тренерский штаб "Локомотива" остается. Олег Пашинин будет первым помощником Семина. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Serjinio
Кстати о молодёжи... Шпалыч, ну перестань хоть ты уже Баринова мариновать на банке и выпусти его вместо Ндинга... По игровым качествам разницы ведь нет, Барин даже злее будет, но у Баринова будущее впереди... и не только в клубе, но и в сборной....
15:48
Гуру1974
Этот сезон - сезон экспериментов:) Спартак, теперь Локо...
15:28
Platinum1991
Ну, Слава Богу! Футбольный Бог услышал ГЛАС вопиющего в ПУСТЫНЕ! Назначили Палыча главным в Локомотиве! В любом СЛУЧАЕ, это очень хорошо для Локомотива. Теперь надо подтянуть Локомотив и КРЕПКО затянуть гайки, а то разболтались на пути к призовым местам и мешали играть в полную силу! Желаем Палычу и Локомотиву больших футбольных ПОБЕД, а то уже заждались! Немного надо ПОТЕРПЕТЬ и Локомотив забегает и наберёт ход! Палыч ПОТЯНЕТ эту ЖЕЛЕЗЯКУ в упряжке со своим штабом, а Олег Пашинин пусть грызёт гранит тренерской науки и перенимает ОПЫТ работы у Палыча!!!
15:28
Гуру1974
бАбАяГа 100500) Бердыев-то на трибуне ничего не теряет, а вот за наш футбол обидно. Ибо в Ростов после слов о Саввиди тоже вряд ли пойдет.
15:26
Vladimir Semenovich
Семин уже показал свой уровень в Анжи, пропал Локомотив.
15:19
raaafff
Локомотив вновь, или снова, пролетит мимо медалей! Если честно Семин ли Пупкин ли мало кого интересовало.Интрига была, заполучит ли Локо неуступчивого Бердыева А что Семин - свиснули он и прибежал...
14:59
reader71
Семин свое давно отстрелял это даже не шаг назад,это прыжок в пропасть)
14:57
ziggy1976
ждем ОИР в Спартаке...
14:46
ЁжикСзоны
Т.е. это по факту тренер дубля, а поставлен на РФПЛ?
14:35