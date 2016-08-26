Анатолий Мещеряков: "Семин умеет готовить молодежь. А о Бердыеве сейчас говорить нет смысла"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков - о назначении Юрия Семина на пост главного тренера команды.

- По поводу того, как велись переговоры с Юрием Павловичем, вам лучше расскажет президент клуба. Я же считаю, в рамках выбранной "Локомотивом" стратегии Семин - тот специалист, который умеет готовить и уже подготовил большое количество молодых футболистов. Такая задача будет стоять перед ним.

- Бердыев являлся главной альтернативой Семину?

- Сейчас уже не имеет смысла говорить о других кандидатах. Рассматривались разные кандидатуры, но сейчас уже это обсуждать некорректно. Хочу подчеркнуть следующее: весь нынешний тренерский штаб "Локомотива" остается. Олег Пашинин будет первым помощником Семина. (Виталий АЙРАПЕТОВ)