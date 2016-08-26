14:07 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Анатолий Мещеряков: "Семин умеет готовить молодежь. А о Бердыеве сейчас говорить нет смысла"

0
0
0
9
 
Юрий СЕМИН и один из вице-капитанов "Локо" Роман ШИШКИН.Семин возглавил "Локомотив"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков - о назначении Юрия Семина на пост главного тренера команды.

- По поводу того, как велись переговоры с Юрием Павловичем, вам лучше расскажет президент клуба. Я же считаю, в рамках выбранной "Локомотивом" стратегии Семин - тот специалист, который умеет готовить и уже подготовил большое количество молодых футболистов. Такая задача будет стоять перед ним.

- Бердыев являлся главной альтернативой Семину?

- Сейчас уже не имеет смысла говорить о других кандидатах. Рассматривались разные кандидатуры, но сейчас уже это обсуждать некорректно. Хочу подчеркнуть следующее: весь нынешний тренерский штаб "Локомотива" остается. Олег Пашинин будет первым помощником Семина. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

0
0
0

Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (9)
Войти, чтобы оставить комментарий

Serjinio

Кстати о молодёжи... Шпалыч, ну перестань хоть ты уже Баринова мариновать на банке и выпусти его вместо Ндинга... По игровым качествам разницы ведь нет, Барин даже злее будет, но у Баринова будущее впереди... и не только в клубе, но и в сборной....

15:48

Гуру1974

Этот сезон - сезон экспериментов:) Спартак, теперь Локо...

15:28

Platinum1991

Ну, Слава Богу! Футбольный Бог услышал ГЛАС вопиющего в ПУСТЫНЕ! Назначили Палыча главным в Локомотиве! В любом СЛУЧАЕ, это очень хорошо для Локомотива. Теперь надо подтянуть Локомотив и КРЕПКО затянуть гайки, а то разболтались на пути к призовым местам и мешали играть в полную силу! Желаем Палычу и Локомотиву больших футбольных ПОБЕД, а то уже заждались! Немного надо ПОТЕРПЕТЬ и Локомотив забегает и наберёт ход! Палыч ПОТЯНЕТ эту ЖЕЛЕЗЯКУ в упряжке со своим штабом, а Олег Пашинин пусть грызёт гранит тренерской науки и перенимает ОПЫТ работы у Палыча!!!

15:28

Гуру1974

бАбАяГа 100500) Бердыев-то на трибуне ничего не теряет, а вот за наш футбол обидно. Ибо в Ростов после слов о Саввиди тоже вряд ли пойдет.

15:26

Vladimir Semenovich

Семин уже показал свой уровень в Анжи, пропал Локомотив.

15:19

raaafff

Локомотив вновь, или снова, пролетит мимо медалей! Если честно Семин ли Пупкин ли мало кого интересовало.Интрига была, заполучит ли Локо неуступчивого Бердыева А что Семин - свиснули он и прибежал...

14:59

reader71

Семин свое давно отстрелял это даже не шаг назад,это прыжок в пропасть)

14:57

ziggy1976

ждем ОИР в Спартаке...

14:46

ЁжикСзоны

Т.е. это по факту тренер дубля, а поставлен на РФПЛ?

14:35

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ