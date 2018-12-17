Анатолий Мещеряков: "Геркус покинет "Локомотив"? Без комментариев"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещярков не стал комментировать информацию о том, что 19 декабря Илья Геркус может покинуть пост генерального директора клуба, а его место займет Василий Кикнадзе.
– Правда, что 19 декабря Илья Геркус может покинуть пост генерального директора "Локомотива", а его место займет Василий Кикнадзе?
– Первый раз слышу про это. А почему вы говорите про 19 декабря?
– В этот день должен состояться совет директоров "Локомотива".
– Наверное, кто-то без меня его собирает.
– Как это?
– Я не знаю. На этой неделе я вообще-то в командировке. Наверное, нужно задавать вопросы тем, кто собирает совет директоров. Если он его собирает. Я не собираю.
– Каков кредит доверия к Геркусу?
– Слушайте. Я слухи не комментирую.
– Кикнадзе может его сменить на посту гендиректора "Локомотива"?
– Слухи не комментирую. И как я могу проводить совет директоров, будучи в другом городе?
– На какое число тогда назначен совет директоров?
– Дата не определена. Не знаю, откуда появилась информация про 19-е число. (Виталий Айрапетов)
Геркуса на посту гендиректора "Локо" может сменить Василий Кикнадзе