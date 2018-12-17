Анатолий Мещеряков: "Геркус покинет "Локомотив"? Без комментариев"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещярков не стал комментировать информацию о том, что 19 декабря Илья Геркус может покинуть пост генерального директора клуба, а его место займет Василий Кикнадзе.

– Правда, что 19 декабря Илья Геркус может покинуть пост генерального директора "Локомотива", а его место займет Василий Кикнадзе?

– Первый раз слышу про это. А почему вы говорите про 19 декабря?

– В этот день должен состояться совет директоров "Локомотива".

– Наверное, кто-то без меня его собирает.

– Как это?

– Я не знаю. На этой неделе я вообще-то в командировке. Наверное, нужно задавать вопросы тем, кто собирает совет директоров. Если он его собирает. Я не собираю.

– Каков кредит доверия к Геркусу?

– Слушайте. Я слухи не комментирую.

– Кикнадзе может его сменить на посту гендиректора "Локомотива"?

– Слухи не комментирую. И как я могу проводить совет директоров, будучи в другом городе?

– На какое число тогда назначен совет директоров?

– Дата не определена. Не знаю, откуда появилась информация про 19-е число. (Виталий Айрапетов)​

Геркуса на посту гендиректора "Локо" может сменить Василий Кикнадзе