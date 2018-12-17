Геркуса на посту гендиректора "Локо" может сменить Василий Кикнадзе

По информации "СЭ", 19 декабря в менеджменте "Локомотива" могут произойти изменения.

Есть вероятность, что по итогам совета директоров клуба Илья Геркус покинет свой пост. Одним из главных кандидатов на эту позицию является Василий Кикнадзе – по информации "СЭ", против этой кандидатуры не будет возражать де-факто руководитель клуба, глава Совета директоров Анатолий Мещеряков.

Геркус же может продолжить карьеру на постах в менеджменте РФС или РПЛ. (Сергей Егоров)

Анатолий Мещеряков: "Геркус покинет "Локомотив"? Без комментариев" //

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