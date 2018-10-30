Анатолий Бышовец: "Тяжело совмещать посты, учитывая плотный календарь в современном футболе"

Экс-главный тренер "Зенита" и "Локомотива" Анатолий Бышовец прокомментировал тот факт, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить "Спартак". Он отметил, что совмещать посты будет тяжело, учитывая плотный календарь в современном футболе.

- Вопрос непосредственно к Станиславу, готов ли он к этому, - приводят "Известия" слова Бышовца. - Во-первых, это тяжело, учитывая плотный календарь в современном футболе, во-вторых, Черчесов привык работать со своим тренерским штабом, которому он полностью доверяет.

Предположим, если он даст согласие возглавить клуб, тренерский штаб пойдет вместе с ним. Эти же специалисты будут уезжать с главным тренером в сборную. А на кого останется клубная команда? На тренера дубля? Это тоже не совсем верно.

Напомним, что совет директоров московского "Спартака" принял решение освободить Массимо Карреру от занимаемой должности. Черчесов уже был главным тренером красно-белых с 2007 по 2008 год.