Ананидзе и Тимофеев приступили к тренировкам по индивидуальной программе

Полузащитники "Спартака" Джано Ананидзе и Артем Тимофеев на сборе в ОАЭ вернулись к занятиям по индивидуальной программе, информирует официальный сайт клуба.

Сегодня у команды были запланированы две тренировки: утренняя и вечерняя. Первая стартовала в 10.00 по Дубаю на поле "Джебел Али Шутинг центра" с разминки. В ней помимо работающих в общей группе игроков и приняли участие восстанавливающиеся после операций Ананидзе и Тимофеев. Последнего команда перед началом занятия поздравила с 24-летием. Основная часть практического занятия началась с различных упражнений с мячом и без.

"Если две предыдущие тренировки "Спартака" в Дубае были втягивающими, то сегодняшняя отличалась серьезными нагрузками, – говорится в сообщении. – Завершив упражнения с мячом, красно-белые приступили к беговой работе. Она потребовала от них немалых физических и эмоциональных затрат. Короче, это была работа на износ.

Тренерский штаб поделил на группы по четыре-пять человек в каждой. К примеру, Глушаков, Промес, Зобнин, Комбаров, Ещенко стартовали первыми. Забеги на среднюю дистанцию с раздельным стартом частично выполняли Джано и Тимофеев. Тренеры по физподготовке засекали время, и все футболисты, не жалея сил, "наматывали" круги по стадиону с минимальными паузами на отдых. Чуть-чуть продышались и снова – старт".