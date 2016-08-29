Амир Натхо перешел в "Краснодар-2"

"Краснодар-2" заключил соглашение c бывшим полузащитником ЦСКА Амиром Натхо, информирует официальный сайт "быков". Контракт с 20-летним хавбеком рассчитан до 30 июня 2020 года.



Натхо начал свою профессиональную карьеру в составе "Дружбы" в Майкопе в 16 лет. В 2014 году он заключил соглашение с "Барселоной", где выступал в команде до 19 лет. Летом 2015 года Натхо вернулся в Россию, подписав контракт с ЦСКА, где играл его родственник Бибрас. В основном составе красно-синих Амир провел один официальный матч в рамках Кубка России против "Байкала". Также он принял участие в 14 матчах молодежного первенства и забил два гола.