Аленичев планирует отправиться на стажировку в "Интер", "Милан" и, возможно, "Ювентус"

Экс-главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" заявил о намерении отправиться на стажировку в ведущие клубы серии А – "Милан", "Интер" и, возможно, "Ювентус".

– Правы те, кто утверждает, что тренерство – своего рода наркотик?

– Безусловно. Каждое утро возникает мысль: в девять утра тренировка, пора на работу. Что бы ни случилось, буду учиться своей профессии, набираться опыта – как у наших маститых специалистов, так и за границей. Скоро планирую съездить на стажировку в "Милан", "Интер" и, если получится, "Ювентус".

– У вас уже есть предварительные договоренности?

– Да.

– А с одним из своих футбольных крестных отцов Жозе Моуринью не пытались договориться о практике?

– Нет. Побывал у Жозе почти два года назад – провел тогда две недели у него в "Челси", посмотрел, что-то почерпнул для себя. Но сейчас решил сделать акцент на Италию.

– Почему именно на нее?

– В принципе, мне не составит труда договориться о стажировке в любом большом европейском клубе. У меня много хороших знакомых в Италии, Испании, Англии, Германии. Просто сейчас захотел съездить в "Милан", где работает Винченцо Монтелла: играл с ним и считаю его очень сильным специалистом. Кроме того, планирую познакомиться с методиками Франка де Бура в "Интере". Ну и, конечно, было бы здорово побывать на тренировках "Ювентуса" у Массимо Аллегри, понять, как команда с таким подбором исполнителей имеет едва ли не абсолютное превосходство в серии А. (Вячеслав КОРОТКИН)

Полностью интервью Аленичева будет опубликовано в понедельник в 0.30 по московскому времени.