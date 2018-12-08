Алексей Сутормин: "Сказалось мастерство "Локомотива"

Полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутормин после матча с "Локомотивом" (1:2) в 17-м туре чемпионата России назвал более высокое мастерство железнодорожников основной причиной поражения.

– Вас подвела реализация сегодня. С чем это связано?

– Мне кажется, это мастерство. Мы не реализовали, а "Локомотив" реализовал. Из этих моментов и складывается результат. Есть над чем работать. Забивай, и будет хороший результат. Нам надо стараться прибавлять в этих аспектах во второй части сезона. (Константин Колмаков, Александр Рогулев)

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