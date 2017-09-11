Алексей Поддубский: "Хотите услышать, что впереди у нас календарь, в котором можно брать очки?"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский после матча 9-го тура чемпионата России против "Урала" (1:1) отметил, что команде пока не хватает уверенности в своих силах. Специалист отметил, что гол в ворота екатеринбуржцев отрабатывался на тренировках.

– Для нас это очень ценный гол, мы впервые забили на выезде, – сказал Поддубский в эфире программы "8-16". – Гол получился красивый – с забеганием и прострелом. Мы отрабатывали такое на тренировках. Также мы работали над открываниями, приемом мяча в недодачу. Пока команде не хватает уверенности в своих силах. Ребята выкладываются, но не действуют на 100 процентов.

Первые 20 минут матча с "Уралом" мы провалили, действовали скованно. Давали сопернику работать с мячом. Я попросил их включить прессинг. Второй тайм мне понравился – команда выполнила установку.

– Чего жадть от команды в оставшихся до оставшихся матчах? Игра с "Уралом" показала, что вы можете брать очки с такими соперниками.

– Да, мы провели большинство матчей с сильными соперниками. Впереди календарь, где можно брать очки. Вы это хотите услышать?