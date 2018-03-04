Алексей Маклаков: "Приношу извинения фанатам "Локо", если "Спартак" запрещал их баннеры"

Известный актер театра и кино, болельщик "Спартака" Алексей Маклаков высказался о решении запретить перформанс болельщиков красно-белых на матче с "Локомотивом". По его мнению, запрет, о котором сообщила фан-группировка "Фратрия", приведет к инцидентам на стадионе.
– Фанаты "Спартака" сообщают – президент "Локомотива" Илья Геркус запретил баннеры красно-белых. Как вы относитесь к этому?
– Ожидать от меня поддержки этого решения не стоит, - сказал Маклаков. - Но, как говорится, хозяин – барин. Думаю, и "Спартаку" надо принять ответное решение, когда "Локомотив" будет играть у нас. Думаю, это решение подтолкнет к каким-то инцидентам.
– Говорят, что перед матчем первого круга со "Спартаком", фанатам "Локо" запретили вывесить свой баннер, согласованный с РФПЛ.
– К болельщикам железнодорожников у меня нет ни единой претензии. Я не знал о том, что вы сейчас сказали. Решение президента "Локомотива" запретить баннеры оцениваю крайне отрицательно. Это сталкивание лбами болельщиков с разных сторон. Если "Спартак" действительно запрещал баннеры "Локомотиву", то я приношу извинения болельщикам "Локо" за это, на мой взгляд, глупое решение. Но если говорить о сегодняшнем решении, то оно приведет к конфликтам и ненормальной атмосфере футбола, вне зависимости от цветов и названия клуба. (Ярослав СУСОВ)
Матч "Локомотив" - "Спартак" состоится сегодня, 4 марта, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
-философ-
aImko А мне вот нравится этот подход. Когда дело касается не нас самих, то мы тут как тут критиковать, а как до нас доходит, то все уже. Сначала предложил руководству Спартака сделать точно также, а когда ему сказали, что по сути это ответная реакция рук-ва Локо, то сразу ушел от темы - " Ну это локо виновато, их президент хочет столкнуть фанатов лбами." Т.е. если бы Федун запретил баннеры в ответ, это норма, а то что Геркус запретил баннеры в ответ, это столкнуть фантов. СЭ вы лучше у меня интервью берите, я не такой клоун и фигню не несу в отличии от вот этого фанатишки. Ну, а вы с таким контентом скоро в второсортную газетенку превратитесь. ------------ А вот у меня сомнения в твоей адекватности, извини)))) внимательно прочитай, что ответил Маклаков, когда журналист сказал ему об "ответке" от Локо и если тв ы не олигофрен, то увидишь, что написал ты чепуху!
16:24
aImko
А вот еще клоуны в комментах мне нравятся, Федун запретил согласованный с РФПЛ баннер, але, акстись, какой же он оскорбительный, если его РФПЛ допустил? Фанаты Спартака не в себе, просто ненормальные какие-то.
15:47
aImko
А мне вот нравится этот подход. Когда дело касается не нас самих, то мы тут как тут критиковать, а как до нас доходит, то все уже. Сначала предложил руководству Спартака сделать точно также, а когда ему сказали, что по сути это ответная реакция рук-ва Локо, то сразу ушел от темы - " Ну это локо виновато, их президент хочет столкнуть фанатов лбами." Т.е. если бы Федун запретил баннеры в ответ, это норма, а то что Геркус запретил баннеры в ответ, это столкнуть фантов. СЭ вы лучше у меня интервью берите, я не такой клоун и фигню не несу в отличии от вот этого фанатишки. Ну, а вы с таким контентом скоро в второсортную газетенку превратитесь.
15:45
abc1970
Был я тут, кто его подставил, просвети пожалуйста. По-поводу "оскорбительные-нейтральные" - а кто сказал, что свиням решать, ЧТО - оскорбительно, а ЧТО нейтрально? Все равны, но мы ровнее?
15:32
shpasic
"я не знал" - зато самый умный запрещать в ответ.
15:26
Был я тут
Маклакова подставили, он же не знал о содержании баннеров. Спартак запретил ОСКОРБИТЕЛЬНЫЕ по сути по отношению к игрокам Спартака баннеры Локо, а Геркус мелочно ответил тем, что запретил - НЕЙТРАЛЬНЫЕ, без какого - либо отношения к Локо вообще. Запретить баннер Локо был обязан РФС, но он почему-то самоустранился, а ведь оскорбительный баннер мог привести к беспорядкам на стадионе! Но как известно, РФС со всех нарушений стрижет купоны, особенно с московских команд, так что всё понятно...
15:15
abc1970
Шматко, ты Федуна покритикуй тогда, для симметрии хотя бы, язык в ... не прячь, будь последователен
15:04
vavl
когда Спартак запрещал баннеры болельщиков Локомотива, такой истерики в СМИ не было.
15:03
Fibonacci
Спартач и че? Что в очередной раз подтвердит убогость мясных болел
14:56
Спартач и че?
лучше баннеры на стадике чем пефоманс за его пределами. походу сегодня проводницам пути разбирать будут после матча.
14:49
-философ-
Вот наглядное лицо журнашл..х, которые не осветили даже разницу в перфомансах Спартака и Локо, оттого Маклаков и извиняется!
14:47
psv57
без банера и перформанса СПАМу кирдык
14:34