14:16 | Футбол — РФПЛ

Алексей Маклаков: "Приношу извинения фанатам "Локо", если "Спартак" запрещал их баннеры"

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Известный актер театра и кино, болельщик "Спартака" Алексей Маклаков высказался о решении запретить перформанс болельщиков красно-белых на матче с "Локомотивом". По его мнению, запрет, о котором сообщила фан-группировка "Фратрия", приведет к инцидентам на стадионе.

 
&quot;Локомотив&quot; - &quot;Спартак&quot;.Почему "Локо" запретил перфоманс фанатов "Спартака"? Перед дерби. Live!

– Фанаты "Спартака" сообщают – президент "Локомотива" Илья Геркус запретил баннеры красно-белых. Как вы относитесь к этому?

– Ожидать от меня поддержки этого решения не стоит, - сказал Маклаков. - Но, как говорится, хозяин – барин. Думаю, и "Спартаку" надо принять ответное решение, когда "Локомотив" будет играть у нас. Думаю, это решение подтолкнет к каким-то инцидентам.

– Говорят, что перед матчем первого круга со "Спартаком", фанатам "Локо" запретили вывесить свой баннер, согласованный с РФПЛ.

– К болельщикам железнодорожников у меня нет ни единой претензии. Я не знал о том, что вы сейчас сказали. Решение президента "Локомотива" запретить баннеры оцениваю крайне отрицательно. Это сталкивание лбами болельщиков с разных сторон. Если "Спартак" действительно запрещал баннеры "Локомотиву", то я приношу извинения болельщикам "Локо" за это, на мой взгляд, глупое решение. Но если говорить о сегодняшнем решении, то оно приведет к конфликтам и ненормальной атмосфере футбола, вне зависимости от цветов и названия клуба. (Ярослав СУСОВ)

Матч "Локомотив" - "Спартак" состоится сегодня, 4 марта, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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Победой "Локомотива"
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Победой "Спартака"
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Вничью
21.0%
12
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (12)
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-философ-

aImko А мне вот нравится этот подход. Когда дело касается не нас самих, то мы тут как тут критиковать, а как до нас доходит, то все уже. Сначала предложил руководству Спартака сделать точно также, а когда ему сказали, что по сути это ответная реакция рук-ва Локо, то сразу ушел от темы - " Ну это локо виновато, их президент хочет столкнуть фанатов лбами." Т.е. если бы Федун запретил баннеры в ответ, это норма, а то что Геркус запретил баннеры в ответ, это столкнуть фантов. СЭ вы лучше у меня интервью берите, я не такой клоун и фигню не несу в отличии от вот этого фанатишки. Ну, а вы с таким контентом скоро в второсортную газетенку превратитесь. ------------ А вот у меня сомнения в твоей адекватности, извини)))) внимательно прочитай, что ответил Маклаков, когда журналист сказал ему об "ответке" от Локо и если тв ы не олигофрен, то увидишь, что написал ты чепуху!

16:24

aImko

А вот еще клоуны в комментах мне нравятся, Федун запретил согласованный с РФПЛ баннер, але, акстись, какой же он оскорбительный, если его РФПЛ допустил? Фанаты Спартака не в себе, просто ненормальные какие-то.

15:47

aImko

А мне вот нравится этот подход. Когда дело касается не нас самих, то мы тут как тут критиковать, а как до нас доходит, то все уже. Сначала предложил руководству Спартака сделать точно также, а когда ему сказали, что по сути это ответная реакция рук-ва Локо, то сразу ушел от темы - " Ну это локо виновато, их президент хочет столкнуть фанатов лбами." Т.е. если бы Федун запретил баннеры в ответ, это норма, а то что Геркус запретил баннеры в ответ, это столкнуть фантов. СЭ вы лучше у меня интервью берите, я не такой клоун и фигню не несу в отличии от вот этого фанатишки. Ну, а вы с таким контентом скоро в второсортную газетенку превратитесь.

15:45

abc1970

Был я тут, кто его подставил, просвети пожалуйста. По-поводу "оскорбительные-нейтральные" - а кто сказал, что свиням решать, ЧТО - оскорбительно, а ЧТО нейтрально? Все равны, но мы ровнее?

15:32

shpasic

"я не знал" - зато самый умный запрещать в ответ.

15:26

Был я тут

Маклакова подставили, он же не знал о содержании баннеров. Спартак запретил ОСКОРБИТЕЛЬНЫЕ по сути по отношению к игрокам Спартака баннеры Локо, а Геркус мелочно ответил тем, что запретил - НЕЙТРАЛЬНЫЕ, без какого - либо отношения к Локо вообще. Запретить баннер Локо был обязан РФС, но он почему-то самоустранился, а ведь оскорбительный баннер мог привести к беспорядкам на стадионе! Но как известно, РФС со всех нарушений стрижет купоны, особенно с московских команд, так что всё понятно...

15:15

abc1970

Шматко, ты Федуна покритикуй тогда, для симметрии хотя бы, язык в ... не прячь, будь последователен

15:04

vavl

когда Спартак запрещал баннеры болельщиков Локомотива, такой истерики в СМИ не было.

15:03

Fibonacci

Спартач и че? Что в очередной раз подтвердит убогость мясных болел

14:56

Спартач и че?

лучше баннеры на стадике чем пефоманс за его пределами. походу сегодня проводницам пути разбирать будут после матча.

14:49

-философ-

Вот наглядное лицо журнашл..х, которые не осветили даже разницу в перфомансах Спартака и Локо, оттого Маклаков и извиняется!

14:47

psv57

без банера и перформанса СПАМу кирдык

14:34

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