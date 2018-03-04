Алексей Маклаков: "Приношу извинения фанатам "Локо", если "Спартак" запрещал их баннеры"

Известный актер театра и кино, болельщик "Спартака" Алексей Маклаков высказался о решении запретить перформанс болельщиков красно-белых на матче с "Локомотивом". По его мнению, запрет, о котором сообщила фан-группировка "Фратрия", приведет к инцидентам на стадионе.

– Фанаты "Спартака" сообщают – президент "Локомотива" Илья Геркус запретил баннеры красно-белых. Как вы относитесь к этому?

– Ожидать от меня поддержки этого решения не стоит, - сказал Маклаков. - Но, как говорится, хозяин – барин. Думаю, и "Спартаку" надо принять ответное решение, когда "Локомотив" будет играть у нас. Думаю, это решение подтолкнет к каким-то инцидентам.

– Говорят, что перед матчем первого круга со "Спартаком", фанатам "Локо" запретили вывесить свой баннер, согласованный с РФПЛ.

– К болельщикам железнодорожников у меня нет ни единой претензии. Я не знал о том, что вы сейчас сказали. Решение президента "Локомотива" запретить баннеры оцениваю крайне отрицательно. Это сталкивание лбами болельщиков с разных сторон. Если "Спартак" действительно запрещал баннеры "Локомотиву", то я приношу извинения болельщикам "Локо" за это, на мой взгляд, глупое решение. Но если говорить о сегодняшнем решении, то оно приведет к конфликтам и ненормальной атмосфере футбола, вне зависимости от цветов и названия клуба. (Ярослав СУСОВ)

Матч "Локомотив" - "Спартак" состоится сегодня, 4 марта, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.