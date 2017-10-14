Алексей Козлов: "При Хохлове Ташаев раскрылся по полной"

Защитник "Динамо" Алексей Козлов после победы над "СКА-Хабаровском" (2:0) в матче 13-го тура чемпионата России подчеркнул, что после перемен, произошедших на тренерском мостике, его команда получила эмоциональный заряд. Ранее Дмитрий Хохлов сменил Юрия Калитвинцева, отправленного в отставку.

– Сегодня немного изменилась средняя линия: вперед выдвинулся Зотов, Соснин вернулся в опорную зону. Это как-то преобразило игру? – вопрос Козлову.

– Нам некуда отступать, нужно исправлять ситуацию.

– Что изменилось с приходом на тренерский мостик Дмитрия Хохлова?

– Изменился состав, как вы заметили – средняя линия. Плюс мы получили эмоциональный всплеск. Молодые ребята с ним много работали, знали его требования. Саша Ташаев при нем долго играл и сегодня он раскрылся по полной. Думаю, мы будем подниматься все выше и выше. Дай бог нам всем удачи.

– Можно ли сказать, что сегодня "Динамо" выиграло матч за шесть очков?

– Конечно. У нас было десять очков, а у "СКА-Хабаровск" – одиннадцать. Если бы они победили, мы бы вообще отстали.

– Болельщиков на игре сегодня было маловато. Еще одна цель для вас?

– Когда команда проигрывает, плохо идет в турнирном плане, то болельщиков становится меньше. Но истинные наши поклонники, кто действительно переживает за "Динамо", все были здесь. Будем хорошо играть и побеждать – придет больше народу. Плюс погода сыграла свою роль: было холодно и дождливо. Это тоже влияет на посещаемость.

– А вам как игралось в такую погоду?

– Отлично. Для футбола это вообще замечательная погода. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)