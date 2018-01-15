11:18 | Футбол — РФПЛ

Алексей Игонин: "Дзюба и Шатов вполне пригодились бы "Зениту", особенно второй"

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Экс-капитан "Зенита"  Алексей Игонин отметил, что в ситуации с невключением Артема Дзюбы и Олега Шатова в состав питерцев на первый сбор роль играют не только футбольные дела. Он также добавил, что сомневается в том, что сине-бело-голубые могут позвать Леонида Слуцкого после ухода Роберто Манчини.

Напомним, на сбор "Зенита" также не полетели Александр Анюков и Иван Новосельцев.

 
Артем ДЗЮБА и Олег ШАТОВ.Шатов и Дзюба не едут на сбор с "Зенитом". Справедливо?

– Мне кажется, здесь не только футбольные дела, – сказал Игонин. – Дзюба и Шатов вполне пригодились бы "Зениту", особенно второй. Не надо забывать, что они остаются футболистами сборной России по уровню своей игры. В любом случае тренер решил, значит, у него есть такая возможность.

– Получается, Манчини не беспокоит потеря двух игроков национальной команды?

– За результат отвечает он. Сюда специалисты приезжают добиваться результата, прежде всего, для себя, а потом уже для клуба. Зачастую после ухода иностранных тренеров команды остаются в плачевном состоянии, оставляя после себя выжженное поле. Это уже давно всем известно, но мы продолжаем действовать таким же образом. Часто иностранцы ходят из одного клуба в другой, перевозя с собой по 5-7 своих футболистов. После ухода российский наставник пытается выровнять ситуацию. Пока доверия к нашим специалистам нет. Функционерам в российском футболе нужно доверять отечественным тренерам.

– В случае неудачи Манчини в "Зенит" могут позвать Леонида Слуцкого?

– Честно говоря, сомневаюсь. У "Зенита" сегодня столь обширные возможности, что ему нужен результат. Два-три года никто не хочет ждать. Первостепенная задача – выигрывать трофеи, выступать в Лиге чемпионов и радовать болельщиков здесь и сейчас. Построение клубной системы пока не столь необходимо.

Нобоа неожиданно взяли на сбор. Все дело в его опыте?

– В отношении него не возникло таких вопросов, как по Дзюбе, Шатову, Анюкову и Новосельцеву, поэтому он в команде. Спокойно работает, набирает форму и ждет предложений.

– А четверка россиян будет также ждать предложений и готовиться к сезону с дублем?

– (Улыбается) Верно.

По информации "СЭ", Дзюба и Шатов будут готовиться к весенней части сезона в составе "Зенита-2" под руководством Константина Зырянова. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Полностью состав "Зенита" на первый сбор

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Pleafant

Что бы получать сиюминутный результат нужны суперселекция,тренер-классный а не понтовый и огромные деньги на всё это.Ничего этого у Зенита нет,Газпром выделяет деньги только на понты и трансферы средней вшивости,отсюда и такие результаты.Меняют тренеров и игроков ежегодно,надеясь вытащить Туза из колоды,не шибко вкладываясь.Дзюба и Шатов будут готовиться с Зенитом-2,а остальные,отстёгнутые от основы,что будут делать?

14:36

gfhxpfbd7406

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог--- http://krati.co/kachok

13:03

Mark Krass

Бздюбу тоже оставьте, будет полено камин разжечь.))

12:38

foreverCSKAforever

Особенно второму Зениту.

11:33