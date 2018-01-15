Дзюба и Шатов будут тренироваться с "Зенитом-2"

Нападающий Артем Дзюба и полузащитник Олег Шатов будут тренироваться с "Зенитом-2" до решения о том, где продолжат карьеры. Сегодня стало известно, что игроки не полетели на зимний сбор первой команды в ОАЭ.
"Зенит-2", тренером которого 27 декабря был назначен Константин Зырянов, сегодня выйдет из отпуска. Игроки должны пройти медосбследование и начать подготовку ко второй части сезона.
28 января команда улетит на сборы в Турцию. Соперники сине-бело-голубых по контрольным матчам определятся в ближайшие дни. (Вячеслав КОРОТКИН)
nelsy
Вот и закончилась карьера игрочишки. Погнался за халявным баблом, а в итоге просрал свою карьеру
14:23
gfhxpfbd7406
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог--- http://krati.co/kachok
13:04
werder63
Что-то не слышно шуток от игрочишки!)) Пришло время над ним посмеяться))) Вылетит с Бомжи-2 во вторую лигу и в сл. году все-таки возьмет там титул чемпиЕна)))))
12:53
Mark Krass
А как все начиналось у Шатова)) Не в ту команду его продал Иванов, не в ту...))
12:31
Evpatii Kolovrat
Karlikf1. Эти два бездаря и тунеядца не знают, что такое зарабатывать, эти двое всегда только получали халявные бабки, а зарплата у них должна быть по уровню их жалкого футбольного мастерства, максимум тысяч 100 руб.в месяц, это я им ещё сильно накинул.
11:57
masson
Поделом Шатову!!!! Кинул ЦСКА в свое время, продался Керимову в Анжу за 3 копейки, потом Гозпрому за 4.. А вот Дзюбу жаль....Кстати Дзюбу на полгода в аренду ЦСКА было бы неплохо. Забивать там совсем некому
11:34
foreverCSKAforever
Да!
11:32
Коновалл
Ахахахахахахаха! Довыпендривался игрочичка. Теперь только и остается, что пирожками у вокзала торговать.
11:25
karlikf1
Пора заканчивать потихоньку. Денег заработали, оба. Выиграли-не выиграли, неважно, главное упакованы. Это пускай там, в Европе, дураки играют и выигрывают, а у нас главное отсидеть на лавке и пройти со словами "пирожки" мимо журналистов. Краснодар? Возможно, но это максимум. Ведущие росс. клубы навряд ли поведутся на этих персонажей.
10:48