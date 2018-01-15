Дзюба и Шатов будут тренироваться с "Зенитом-2"

Нападающий Артем Дзюба и полузащитник Олег Шатов будут тренироваться с "Зенитом-2" до решения о том, где продолжат карьеры. Сегодня стало известно, что игроки не полетели на зимний сбор первой команды в ОАЭ.

"Зенит-2", тренером которого 27 декабря был назначен Константин Зырянов, сегодня выйдет из отпуска. Игроки должны пройти медосбследование и начать подготовку ко второй части сезона.

28 января команда улетит на сборы в Турцию. Соперники сине-бело-голубых по контрольным матчам определятся в ближайшие дни. (Вячеслав КОРОТКИН)