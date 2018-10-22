Александр Жуков: "Новым тренером "Спартака" должен стать россиянин"

Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков рассказал, какой тренер нужен "Спартаку" после отставки Массимо Карреры.

Ранее красно-белые объявили, что исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо.

- Про Рианчо сказать ничего не могу, не знаком с его работой, - цитирует "РИА Новости" Жукова. - Новым тренером должен стать российский тренер. Для "Спартака" это подходит больше. Трудно найти свободного качественного тренера. Отставка – всегда встряска для команды, при новом тренере футболисты всегда проводят матчи на подъеме.

Ранее Рианчо провел первую тренировку в "Спартаке".