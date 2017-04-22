Александр Тарханов: "Урал" убежал, но еще не вышел из опасной зоны в чемпионате России"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов перед матчем 24-го тура чемпионата России против "Зенита" заявил, что для его команда и финал Кубка России и премьер-лига – важные турниры, в которых команда должна выполнить свои задачи. На данный момент екатеринбургский клуб занимает 10-е место в таблице.

– Этот матч – подготовка к финалу Кубка России? Считаю, что "Локомотив", "Спартак" и "Зенит" – это хорошие команды, мы должны научиться адаптироваться к ним, - сказал во флеш-интервью на телеканале "Наш футбол" Тарханов. - Финал для нас, конечно, важная цель, но и чемпионат тоже. Мы убежали, но еще не вышли из опасной зоны. Важно каждое очко. А финал, конечно, значимое событие для нас.

Напомним, что матч "Зенит" – "Урал" состоится сегодня в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.