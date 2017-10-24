Александр Тарханов: "Против "Спартака" у "Урала" шансов не было"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в интервью "СЭ" отметил, что самое сильное впечатление на него произвел "Спартак". По мнению наставника, против красно-белых его подопечные провели самый неудачный матч в чемпионате.

– Кто из грандов произвел на вас самое сильное впечатление?

– Назову "Спартак". Против красно-белых у нас практически ничего не получилось. Они доминировали. "Зенит"? Питерцы нас поддавили во втором тайме, но мы в итоге сыграли вничью. А против красно-белых, можно сказать, шансов не было. Они на подъеме вышли, после ничьей с "Ливерпулем" в Лиге чемпионов. Мы оказались к этому не готовы… Пожалуй, это пока наш самый неудачный матч в чемпионате. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Александра Тарханова