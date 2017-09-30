Александр Тарханов: "Предупреждал игроков, что "Спартак" сделает все, чтобы нас переиграть, но мы оказались не готовы"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после поражения от "Спартака" (0:2) в матче 12-го тура чемпионата России отметил, что в составе его команды есть молодые игроки, которые не готовы постоянно оказывать сопротивление. Он также добавил, что исход встречи стал ему понятен после удаления Грегора Балажица на 74-й минуте.

– У нас в составе еще молодые ребята, которые не готовы постоянно оказывать сопротивление. После двух побед дали слабину, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Тарханов. – Все старались, работали, но не получилось. Я предупреждал игроков, что "Спартак" тоже провел неудачную серию и сделает все, чтобы нас переиграть. Но мы оказались не готовы.

С атакой есть проблемы. Бикфалви не готов до конца, много пропускает из-за травмы. Ильин только начал тренироваться. Молодые ребята – Евсеев, Глушков – еще не совеем готовы к таким играм и не готовы постоянно быть в форме.

Да, когда удалили Балажица, все стало понятно. Вдесятером все-таки очень тяжело было, хоть мы и старались. "Спартак" быстро играл, хорошо прессинговал, а мы не могли из-под него выйти.

Трансляция матча "Спартак" – "Урал"