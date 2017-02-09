Александр Танцюра: "Яковлев и Паршивлюк - профессионалы с большой буквы"

Спортивный директор "Анжи" Александр Танцюра рассказал, что к защитнику Сергею Паршивлюку и к полузащитнику Павлу Яковлеву нет никаких претензий по самоотдаче.

– Яковлев и Паршивлюк пошли на понижение зарплаты. Сказалось ли это на их работе на тренировках?

– В очередной раз готов заявить, что Яковлев и Паршивлюк – профессионалы с большой буквы. Они нам помогут. Я также хотел бы еще выделить и Давида Юрченко, который создает правильный микроклимат в коллективе. В целом все ребята выкладываются на тренировках.

– Боли остается в "Анжи"?

– У него было два предложения из Европы, но они не устроили Янника по личному контракту. Варианты у него есть и сейчас из других стран. Ведется работа. (Виталий АЙРАПЕТОВ)