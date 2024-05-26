Дуглас Сантос признан лучшим защитником сезона в РПЛ

Футболист «Зенита» Дуглас Сантос победил в номинации «Лучший защитник сезона-2023/24» на премии Winline Герои РПЛ.

Церемония награждения проходит в воскресенье, 26 мая. На награду также претендовали Срджан Бабич из «Спартака» и Наир Тикнизян, выступающий за «Локомотив».

В минувшем сезоне 30-летний Сантос провел 26 матчей за сине-бело-голубых в чемпионате России, отметившись 3 голами и 3 результативными передачами.