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Александр Шпрыгин: "Я хоть и за "Динамо", но спартаковцы круто спели. Такого в России еще не было"


Президент Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин в интервью "СЭ" похвалил болельщиков "Спартака" за исполнение песни Муслима Магомаева "Лучший город земли" во время матча 5-го тура российской премьер-лиги с "Динамо" (2:1).

 
Стадион &quot;Спартак&quot; во время дерби с &quot;Динамо&quot;."Эти слова о тебе, Москва". Фанаты "Спартака" спели завораживающе спели на дерби

- Вас впечатлило исполнение песни "Лучший город Земли" спартаковцами?

- Да. С точки зрения единого хорового пения на стадионе, это было пока что лучшее в России. "Зенит" имеет наиболее качественное фан-движение по репертуару и исполнению, но здесь было именно массовое исполнение и впервые так слаженно прошло.

Российский стадион напоминал лучшие европейские образцы, если они эту тему раскачают, то конечно, "Открытие Арена" будет атмосферной с точки зрения посещения. На видео несколько раз пересматривал. Хоть я и поклонник "Динамо", нельзя не признать, что получилось очень мощно. 

- Сложно такое организовать?

- Однозначно, потому что почти в каждом фан-движении всегда пытаются сделать поддержку по максимуму, чтобы остальные трибуны подключались. Самое сложное это не кричалки, не скандирование, не хлопанье, а именно, как в данном случае было, пение, причем довольно массовое. Это совсем другой уровень, более новый. Стоит признать, что получилось у них очень здорово. (Арман МКРТЧЯН)

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 5-й тур. "Спартак" - "Динамо" и другие матчи
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