Александр Ширко: "Глушаков был одним из тех, кто выиграл чемпионство со "Спартаком". Сейчас об этом забыли"

Бывший нападающий "Спартака" Александр Ширко в интервью "СЭ" выразил свое мнение о ситуации в красно-белом клубе.

В четверг москвичи победили дома "Анжи" (1:0) в матче 1/8 финала Кубка России. С первых минут на поле с капитанской повязкой вышел хавбек Денис Глушаков, которого возвратил в основу и.о. главного тренера Рауль Рианчо. Болельщики вывесили в адрес полузащитника оскорбительные баннеры, а каждое его касание мяча большая часть трибун встречала свистом.

– Как отреагировали на то, что Рианчо вернул повязку Глушакову? – вопрос Ширко.

– Спокойно. А что нервничать? Денис и был капитаном, поэтому, вернувшись в основной состав, забрал повязку. Это накладывает повышенную ответственность. В такой сложный для хавбека период ему надо вернуться на позиции лидера команды и помочь ей – чтобы все вновь повернулись к Глушакову лицом.

– Но пока болельщики весь матч его освистывали.

– Это обычная ситуация. От любви до ненависти – один шаг. Когда-то Глушаков был одним из тех, кто помог "Спартаку" выиграть чемпионство, а сейчас все это забыли. В такой ситуации только игрой и голами нужно пытаться восстановить доверие трибун.

– При Рианчо у "Спартака" две ничьи и одна победа. Как оцениваете этот результат?

– Если брать Кубок, то соперником была не очень сильная команда, со своими проблемами – и финансовыми, и игровыми. Поэтому победа "Спартака" не удивила. А что касается чемпионата страны и Лиги Европы, то две ничьи – это не очень хороший показатель. Наверное, "Спартак" скорее потерял четыре очка, чем приобрел два.

– Надо ли давать шанс Рианчо работать и дальше?

– Он сейчас у испанца есть пока не найден новый главный тренер. Если пойдут победы, игра выстроится во что-то более интересное, и быстро не найдут замену Каррере, Рианчо может закрепиться в "Спартаке". (Елена Григорьевская)