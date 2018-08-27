Александр Шикунов: "В "Локомотиве" Сухина, в "Енисее" Егоров. Пусть работают"

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов поделился впечатлениями от судейства Михаила Вилкова в матче 5-го тура чемпионата России против "Енисея" (0:1). Он подчеркнул, что не испытывает проблем в связи с работой бывших арбитров Станислава Сухины из Малаховки и Игоря Егорова из Нижнего Новгорода в "Локомотиве" и "Енисее" соответственно. Оба занимают в своих клубах должности начальников команды. Игорь Егоров - учитель судьи Вилкова и однофамилец главы департамента и инспектирования РФС, экс-рефери из Саранска Александра Егорова.

- Не привык судей обсуждать, - сказал Шикунов в эфире "8-16". - Мне показалось, что был 11-метровый. По удалению претензий нет.

- Как вы относитесь к практике, что бывших арбитров приглашают в клубы?

- А вы намекаете? Нет, у нас таких планов нет. Это прерогатива каждого клуба. В "Локомотиве" Сухина, в "Енисее" - Егоров. Дай бог им, пусть работают.