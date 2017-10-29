Александр Сапета: "Динамо" превзошло "Тосно" во всем, но забить гол так и не получилось"

Полузащитник "Динамо" Александр Сапета считает, что его команда во всем превзошла "Тосно" (0:1) в матче 15-го тура чемпионата России. Хавбек также отметил, что с новым главным тренером Дмитрием Хохловым бело-голубые прибавляют в различных компонентах.

– Единственное, что у нас сегодня не получилось – забить гол, – сказал Сапета. – Мы превосходили соперника во всем. У нас было больше моментов, а у них всего один, и они его реализовали. А так игра шла хорошая, все это видели.

– Почему не забили хотя бы один гол?

– Честно, не знаю. Не включились в том моменте, когда нам забили. Мы должны были забить даже не один…

– Что-то новое уже дал Хохлов команде?

– Каждый тренер по-своему видит игру. Он передает свой опыт как тренера, так и игрока. Мы прибавляем в плане технической, физической и эмоциональной составляющей. Думаю, нам удалось подняться на ступеньку выше. (Павел ГУРЕВИЧ)

Трансляция матча "Динамо" - "Тосно"