Александр Самедов: "Ребров решил пошутить, а Роша не растерялся и с удовольствием принял вызов"

В среду в гостях у "СЭ" побывал полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов. Игрок красно-белых рассказал о том, как команда встретила бразильского новичка Педро Рошу.

– Вы приехали к нам после тренировки, на которой команде представили новичка – Педро Рошу. Заставили его "прописаться"?

– Кто-то из ребят, по-моему Артем Ребров, сказал, что у нас принято либо песню петь, либо танцевать. Это была шутка, но Педро вышел и сплясал латиноамериканский танец! Мы ему хлопали, все прошло очень позитивно, потом началось занятие.

– Вас ничего такого не просили делать, когда вернулись в "Спартак"?

– Меня это обошло. Вообще впервые увидел что-то подобное. Артем решил пошутить, а парень не растерялся и с удовольствием принял вызов. Не исключено, теперь это станет традицией. Если бы меня попросили, я, наверное, что-нибудь спел бы. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Интервью Александра Самедова