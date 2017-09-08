Александр Самедов: "Лимит должен существовать, сложно сказать только, в каком виде"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в интервью "СЭ" отметил, что лимит на легионеров в чемпионате России должен быть. Тем не менее, хавбек затрудняется сказать, в каком именно виде он должен существовать.

– Одной из проблем нашего футбола называют лимит. Русский паспорт вам помог в развитии?

– Я заиграл в основе "Спартака" в 2004 году, когда не было лимита. Тогда меня поставил Невио Скала, и я отыграл 30 игр в сезоне. Тогда же заиграл Юра Жирков при Артуре Жорже и сразу стал основным футболистом. Даже не знаю, когда лимит появился.

– Из-за лимита русские игроки снижают к себе требования?

– Этого я не вижу. Лимит должен существовать, сложно сказать только, в каком виде. Специализированные органы должны это определить. Знаю, что количество легионеров регламентируют везде.

– Что тогда мешает развиваться нашему футболу?

– Много факторов нужно исправлять, в них входит и лимит. Он должен существовать, только в правильном виде.

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