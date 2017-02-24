Александр Самедов: "Главное, чтобы я приносил пользу "Спартаку"

Полузащитник "Спартак" Александр Самедов, перебравшийся в команду этой зимой из "Локомотива", всем доволен в стане красно-белых. Также он отметил, что с каждым днем все лучше понимает требования главного тренера Массимо Карреры.

– Все отлично, отличные условия, отличные поля, все здорово, - цитирует пресс-служба клуба Самедова. – Осталось убрать все шероховатости. Коллектив меня встретил великолепно. Я уже полностью влился. Осталось совсем чуть-чуть, кондиции уже близки к оптимальным, но у нас еще есть время, так что будем работать. Где я вижу себя в "Спартаке"? Главное, чтобы я приносил пользу. Позицию определит тренер.

Мы проделали хорошую работу. Теперь самое главное перенести это все на футбольное поле. В игровом смысле я прибавляю, понимаю лучше, что от меня хотят, но это не быстрый, не легкий процесс. Никогда не поздно учиться, и я стараюсь это воплотить в жизнь. Если взять команду, то "Спартак" – потрясающий коллектив.