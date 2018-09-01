Александр Панов: "Я не болельщик "Спартака" – фанат!"

Бывший нападающий "Зенита" Александр Панов, который теперь болеет за "Спартак"​, в интервью "СЭ" заявил, что поедет в Санкт-Петербург на матч 6-го тура чемпионата России. Также он отметил, что является не болельщиком, а фанатом красно-белых.

– Поедете на воскресный матч "Зенит" – "Спартак"?

– Да, конечно. Едем топить за красно-белых.

– Может быть, не стоит так афишировать свою поездку в Петербург?

– Да я особо и не афиширую и свою точку зрения никому не навязываю – спокойно еду "на цветах" "Спартака". А болелы "Зенита" разве не так пойдут на стадион?

– Есть поклонники сине-бело-голубых, которые не осуждают вас за ваш выбор?

– Есть болельщики, а есть фанаты, которые яростно поддерживают свою команду. Так вот я не болельщик, я – фанат "Спартака". Может быть, и среди красно-белых есть такие, кто меня не принимает. Все бывает. Но мне-то все равно. "Спартак" – это моя тема, это моя жизнь! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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