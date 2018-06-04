Александр Мостовой: "Возможно, "Зенит" поторопился с отставкой Манчини

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой прокомментировал решение "Зенита", который расстался с Роберто Манчини и пригласил на пост главного тренера команды Сергея Семака.

– Возможно, "Зенит" поторопился с отставкой Манчини. Все-таки в первом сезоне у него было слишком много футболистов в обойме, и с ходу разобраться со всем этим многообразием было непросто, - приводят "Известия" слова Мостового. - Если бы ему дали еще один шанс, не исключено, что он смог бы выправить ситуацию.



"Зенит" так себя зарекомендовал, что от них всегда ждут назначения какого-то именитого иностранного тренера, Во многом это уже вопрос имиджа. В команде всегда много легионеров, и руководство, видимо, считает, что специалисту из-за границы будет проще найти с ними общий язык. Но питерцы уже неоднократно обжигались с назначением иностранцев и теперь решили пойти иным путем.