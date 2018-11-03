Александр Мостовой: "Вернется ли Аленичев в "Спартак"? Нет – не позовут"

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой поделился с "СЭ" своим мнением по поводу неудачи Дмитрия Аленичева во главе "Енисея".

Аленичев не участвует в подготовке новичка премьер-лиги к выездному матчу 13-го тура РПЛ с "Анжи", который пройдет в понедельник, 5 ноября. В Каспийске командой будет руководить один из тренеров дубля Александр Алексеев. Вопрос о прекращении трудовых отношений с Аленичевым "Енисей" рассмотрит сразу после возращения клуба из Дагестана. Красноярцы занимают последнее место в чемпионате России-2018/19, набрав всего 6 очков в 12 матчах.

– Ясно, что Аленичева подвела нехватка хороших, квалифицированных футболистов, – сказал Мостовой. – Мы всегда говорим о классе, школе. Как раз "Енисею" этого и не доставало. Команда вышла из ФНЛ, и ей нужно было усиление. Вроде бы пришли футболисты из "Амкара". Но сказать, что у них намного выше мастерство, тяжело. В начале чемпионата новичок принимал соперников в Тюмени без поддержки болельщиков – это тоже как-то повлияло.

– Что не получилось у тренерского штаба во главе с Аленичевым?

– Всегда есть две основные причины неудач. Это отсутствие футболистов или денег, а может быть и того, и другого. Про проблемы с финансами ничего не слышал, получается, что нехватка класса стала камнем преткновения.

– Есть объяснение, почему снова у Аленичева не получилось задержаться в команде?

– Не знаю, не могу понять. Вроде выводит команды из ФНЛ в премьер-лигу, а потом проваливается. Надо быть готовым к тому, что тебя в любой момент могут убрать.

– Что ему сейчас делать?

– Обычно в таких ситуациях берут паузу, чтобы собраться с мыслями и отдохнуть. А потом видно будет.

– Может ему в "Спартак" вернуться?

– Нет – не позовут. (Арман Мкртчян)