Александр Мостовой: "Для Аленичева и Титова матч со "Спартаком" будет особым"

Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой считает, что матч 10-го тура чемпионата России против "Енисея" будет особым для тренеров красноярской команды Дмитрия Аленичева и Егора Титова.

– Безусловно, для Дмитрия и Егора это будет особый матч, – цитируют "Известия" Мостового. – Клуб, в котором они провели лучшие годы своей карьеры, для них не пустой звук. Да и досада после отставки с тренерских постов в "Спартаке" наверняка присутствует до сих пор Несмотря на то что "Енисей" идет на последнем месте, мотивировать его на матч с красно-белыми Аленичев с Титовым смогут. Тем более они наконец играют в Красноярске, где их ждет сумасшедшая поддержка болельщиков, а "Спартак" приедет в город после тяжелой игры с "Вилльяреалом".