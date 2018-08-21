Александр Максименко: "Мы должны показать в чемпионате, что неудача с ПАОК была случайностью"

Вратарь "Спартака" Александр Максименко после победы над "Краснодаром" в матче 4-го тура премьер-лиги (1:0) отметил, что московская команда пришла в себя после вылета из Лиги чемпионов от ПАОК. Голкипер сохранил ворота в неприкосновенности, а красно-белые остались единственной командой в РПЛ, которая до сих пор не пропустила ни одного гола.

– С победой. Ваш вклад в игру был достаточно велик.

– Вклад велик и от всей команды, все бились. Я сделал все, что смог. Делал, все, что нужно. Но спасибо болельщикам, это наш 12-й игрок.

– Какие самые трудные мячи вам удалось отразить?

– Удар Мамаева, там была быстрая атака, он пробил с лету.

– Тренер вам доверяет, и это сказывается на вашей игре – вы прибавляете от матча к матчу.

– Конечно, тренер доверяет мне, у меня появляется уверенность от матча к матчу, но никто мне не гарантирует место в первого номера в каждой игре, поэтому нужно каждую неделю доказывать.

– На тренировках вам подсказывает и советует не только тренер вратарей, но и Артем Ребров.

– Конечно, можно сказать, у меня два тренера. Ребров находится со мной каждую тренировку. Артем вносит огромный вклад, всегда поддерживает, подсказывает, что надо. У нас хорошая атмосфера во вратарском секторе.

– "Спартак" психологически пришел в себя после неудачи с ПАОК?

– Да, как и всегда это бывает. Сейчас мы должны показать в чемпионате, что это была случайность.

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