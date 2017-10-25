Александр Кокорин: "Завершу карьеру в "Зените", если не будет предложений из Европы"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин сказал, что ему комфортно жить в Санкт-Петербурге. Форвард, перешедший в стан сине-бело-голубых из "Динамо" зимой 2016 года, в этом сезоне в 21 матче забил 15 мячей.

- Видите себя в "Зените" по окончании карьеры?

- Если буду нужен клубу. С радостью завершу игровую карьеру здесь, если не будет предложений из Европы, - сказал Кокорин в эфире "Радио Зенит".

- То есть, в Петербурге вам комфортно жить?

- Да! Если бы было солнца побольше, то был бы нереальный курорт!

Напомним, после 14 туров чемпионата России "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Сине-бело-голубые уступают идущему первым "Локомотиву" за счет меньшего количества побед. 29 октября питерцы примут железнодорожников в рамках 15-го тура премьер-лиги. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.