Александр Кокорин: "Слышать постоянно крик Луческу - так себе… Но в целом он - хороший дядька"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал о том, что главный тренер Роберто Манчини любит проводить персональные беседы. По его словам, экс-наставник Мирча Луческу был более эмоционален, чем итальянец.

– Манчини держит дистанцию?

– Нет, он ведет персональные беседы. Но для него ближе итальянский, хотя он хорошо владеет английским.

– Он строгий?

– Нет, я его таким точно не назову. Скорее, он уверен в себе и является профессионалом в своем деле. Никогда не кричит, старается все объяснять спокойно. Хотя, может быть, просто еще ситуации не было.

– С Луческу было сложнее?

– Луческу более эмоциональный, и он любил покричать. Не в том смысле, кричать, чтобы обидеть. У него просто манера токая – докричаться до футболиста. Не всем это нравится. И мне, когда я играл рядом, слышать постоянно его крик – так себе… Но в целом он – хороший дядька.

– У вас были разные тренеры – и эмоциональные, и строгие, как Капелло. Вам какой тип ближе?

– Тот, кто расскажет о тактике перед игрой, и больше не трогает меня. Свои ошибки я и сам прекрасно понимаю. Для них есть теория, а во время матча лучше меня не трогать.

– Манчини проводит много тактических и теоретических занятий?

– Да, он проводит очень часто. В неделю раза два.

– Футболисты их не любят?