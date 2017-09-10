Александр Кокорин: "Пенальти на мне? Меня сзади ударили, но хочу посмотреть видеоповтор"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в перерыве матча 9-го тура чемпионата России против "Динамо" отметил, что игра для не является особенной. Форвард выступал за москвичей с 2008 по 2016 год, после чего перешел в клуб из Санкт-Петербурга.

- Особенный ли это матч для меня? Нет, обычный, рядовой матч, - сказал Кокорин в эфире телеканала "Наш футбол". - "Динамо" хорошо играет сзади. Матч складывается для нас тяжело. Они хорошо отходят, ничего не дают нам сделать.

Был ли фол на мне? Мне кажется, что меня сзади ударили, но хочу посмотреть видеоповтор, как я упал.