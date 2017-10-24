Александр Кокорин: "Хочу завершить карьеру в "Зените", а любимый клуб - "Барселона"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин подчеркнул, что хочет завершить карьеру в питерском клубе. Форвард посетил деревню SOS в городе Пушкин и ответил на вопросы детей в рамках проекта "Школа героев".

─ В каком клубе хотите завершить карьеру?

─ Если брать российские, то в "Зените". Мой любимый клуб – "Барселона", но, чтобы тебя позвали в такой клуб или какой-то другой именитый, нужно много и усердно работать.

─ Кто лучший футболист сейчас?

─ Про Роналду и Месси понятно. Мне очень нравится, как сейчас играет Неймар.